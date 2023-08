Supporters van Dinamo Zagreb moeten dna afstaan na overlijden fan AEK Athene

Hooligans van beide clubs zochten maandagavond de confrontatie. Daarbij viel één dode en raakten zes anderen gewond. De wedstrijd tussen AEK Athene en Dinamo Zagreb, in de derde voorronde van de Champions League, werd daarop uitgesteld.

Komende dinsdag treffen beide clubs elkaar in Zagreb. De wedstrijd in Athene is nu vastgesteld voor zaterdag 19 augustus. Bij beide duels zijn geen fans van de bezoekende ploeg welkom.

FC Antwerp

De winnaar van AEK tegen Zagreb speelt in de play-offs van de Champions League tegen Antwerp FC, de Belgische club waar de Nederlander Mark van Bommel trainer is.

Bekijk hieronder enkele beelden van de rellen in Griekenland.