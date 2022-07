Klare taal Pogacar: ’Als je Covid hebt en besmettelijk bent, ga je naar huis’

De Sloveense leider in deze Tour wilde niet de vergelijking met Eddy Merckx maken, alszijnde als de nieuwe Kannibaal. „Ik wil wel altijd winnen, maar neem zondag: het was niet de bedoeling om de etappe te pakken. We wilden gewoon het koerstempo aanhouden dat mijn jongens het liefst reden. Het ging over controle van de etappe. Op een bepaald moment leek het misschien op tv dat we ook wilden gaan voor de rit, maar de jongens voorin waren gewoon te sterk. In de laatste 250 meter kon alleen Jonas Vingegaard volgen en we pakten nog enkele seconden op de rest. En da’s altijd goed.”

Vingegaard blijft beweren dat de langere klimmen hem beter liggen. Pogacar weigerde te zeggen dat hij de beste klimmer is van het moment. „Ik weet het niet. We zien dat de volgende dagen wel. We hadden al enkele klimpartijen maar die waren niet crazy hard. Dinsdag is eerder nog een warm-up. De Col du Granon en Alpe d’Huez zijn twee echt grote Alpenritten. Ik heb een goed oog op mijn conditie. Ik hoop ook deze week op goede benen.”

De hitte is voor iedereen hetzelfde

Alle weersvoorspellingen gaan dezelfde richting uit: het wordt warmer en warmer, vooral de laatste week. „Het is voor iedereen hetzelfde. Je moet gewoon je lichaam proberen zo fris mogelijk te houden. Ik denk dat niemand graag koerst wanneer het veertig graden warm is. Ik denk zelfs niet dat het gezond is. Het wordt een zware week met extreme weersomstandigheden. Ik hoop dat we alles correct zullen doen en dat we onszelf voldoende koel kunnen houden om onze eigen koers te rijden.”

Ook hier zou Vingegaard aangeven dat hij sterker is indien de zon harder schijnt. „We zullen dat ook wel ondervinden of hij lichtjes beter is. Ik ben niet zo slecht in warme omstandigheden. Ik heb al veel dagen in heel warm weer getraind. En gekoerst, zoals in de Ronde van Slovenië.”

Geen trainingen in hittekamer

Pogacar hoorde het in Keulen donderen toen hem gevraagd werd of hij speciaal in hittekamers getraind had om de weersomstandigheden na te bootsen die hij deze week krijgt. „Bedoel je een sauna? Nee hoor. Ik heb er nog nooit van gehoord, nooit aan gedacht. In mijn sport moeten we nu eenmaal buiten rijden. We worden bij de start op de weg gedropt. Wat zou ik dan in een kamer zitten trainen? Op hoogtestage heb ik ook sommige echt warme dagen gehad hoor. Ook de twee keer dat ik voor de Tour de Alpe d’Huez opreed, was het al 37 graden. Ik weet heel goed wat op me afkomt. Ik ben niet bang.”

Een lachende Tadek Pogacar. Ⓒ ANP/HH

Geen dictator

Pogacar vond dat hij goed hersteld was van de voorbije negen dagen en liet na de videopersconferentie zelfs zijn haar bijknippen. „Of mijn team hersteld is van de inspanningen van de voorbije dagen? Voor alle kopmannen was het de voorbije week toch ongeveer hetzelfde. Stress, kasseien, redelijk hard. Ik ben blij dat het rustdag is. Maar ik ben niet de man die de inspanningen van de hele ploeg regelt. Dat tempo dat ze ontwikkelen, doen ze zelf hoor. Het zijn mensen hé, geen robotten. Ik ben niet de jongen die oplegt wat ze moeten doen. Ze weten waarmee ze bezig zijn. Ze zijn ervaren. Ze hebben al heel solide gekoerst. Ze doen het echt goed. We zijn allemaal evenveel gemotiveerd voor de volgende week.”

Naar huis bij besmettingsgevaar

De tweevoudige Tourwinnaar kreeg de vraag of hij La Grande Boucle zou verlaten indien hij positief zou testen op Covid. „Ja hoor. Indien ik onder de tresholdlimiet zat van 35, wat betekent dat je echt een besmettingsgevaar bent voor de anderen, de staff, de groep, dan is het beste dat je naar huis gaat. Dan is het niet van belang of je geel draagt of niet. Het is gewoon niet veilig voor je medemens. Je kunt de gezondheid van anderen in gevaar brengen. Vooral omdat we elke dag koersen in zulke harde omstandigheden. Indien het virus je te pakken heeft, is het niet echt gezond om verder te doen.”

Geel houden tot Parijs

De 24-jarige heerser van het wielrennen ontdekt woensdag wel voor het eerst Alpe d’Huez in de Tour. Hij verkende die rit natuurlijk wel. „Het is een iconische, zware klim. Het zal warm zijn en daarenboven al lastig voor we aan de voet van de slotklim komen. Het wordt een interessante dag. Een legendarische Tourrit om te bekijken op tv, maar voor ons zal het niet zoveel fun zijn. Al kijk ik er wel naar uit.”

Veel mensen verwachtten dat ’Pogi’ in de rit naar Châtel het geel zou wegschenken, maar zo denkt de leider er zelf niet over. „Mijn ploegmaten houden gelukkig evenveel van het geel als ikzelf. Het is niet iets dat je zomaar weggeeft omdat iedereen ervan uitgaat dat dit een goede zaak is met het oog op het vervolg van de Tour. Heel het jaar door werken we met de hele ploeg heel hard voor die gele trui. En dan is er nog al die stuff als Covid die je naar huis kan sturen… Nee, ik behoud dat shirt liever. Het is zo speciaal. Het is beter dat je een stap voor bent dan een stap achter. We zitten nu in pole position. We kunnen the thing controleren. Het is in de gegeven omstandigheden een beetje gemakkelijker voor mij. Het is leuk om nu al leider te zijn. Ik hoop dit geel te houden tot Parijs.”

