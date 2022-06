Hockeysters nemen in Pro League revanche op Engeland met zege in Londen

Een knappe prestatie, aangezien bij Oranje bijna alle speelsters van de play-off-finalisten Den Bosch en SCHC ontbraken. Alleen spits Joosje Burg (Den Bosch) en doelvrouwe Alexandra Heerbaart (SCHC) waren mee naar Oost-Londen gereisd.

Net als Ireen van den Assem, die eerder afscheid had genomen van het Nederlands elftal, nadat zij de Olympische Spelen door een blessure had moeten missen. De verdedigster kwam dit jaar van die beslissing terug en heeft haar zinnen gezet op Parijs 2024. De Brabantse (32) won alles wat er te winnen valt, werd onder andere Europees en wereldkampioen, maar het olympisch goud ontbreekt nog op haar palmares.

Veterane

Van den Assem, die met haar oude cluppie Tilburg promoveerde naar de Hoofdklasse nadat zij jarenlang voor Den Bosch had gespeeld, is een welkome versterking voor de Oranje-defensie. Daarbij kun je de veterane bij een strafcorners om een boodschap sturen: in het derde kwart flatste Van den Assem de gelijkmaker langs Maddie Hinch, nadat Engeland via Elena Rayer in de openingsfase de leiding had genomen.

De ervaren Van den Assem is een speelster die op de spannende momenten het hoofd koel weet te houden. Zo ook bij de derde Nederlandse strafcorner, net als de tweede ’gehaald’ door Felice Albers. Ditmaal koos Van den Assem voor een variant en bediende Tessa Clasener die hard en hoog uithaalde: 1-2.

Debuut Beetsma

Die treffer was voldoende voor de winst, hoewel Engeland drie seconden (!) voor tijd nog dicht bij de gelijkmaker was, maar Heerbaart zag de bal over het doel verdwijnen. Daarmee was het vlekje van de zeperd van zaterdag weggepoetst. In het duel maakte Tessa Beetsma (HDM) overigens haar debuut, een dag nadat Maria Steensma (Pinoké) haar eerste cap had veroverd.

Het zal voor interim-bondscoach Jamilon Mülders nog een hele klus worden om zijn WK-selectie samen te stellen. De Duitsers zal de komende dagen harde noten moeten kraken, aangezien het toernooi voor de nummer één van de wereld op 2 juli van start gaat met een wedstrijd tegen Ierland. Het duel is een herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden, door Oranje destijds met overmacht gewonnen.

Gouden De Goede

Ondertussen werkt Eva de Goede, de grote baas van de ploeg die in Tokio goud veroverde, koortsachtig aan haar rentree. De Goede, 33 jaar en tweevoudig beste speelster van de wereld, scheurde in november haar voorste kruisband. Het lijkt welhaast een utopie dat de drievoudig olympisch kampioene tijdig is hersteld voor het WK. Maar Eva de Goede is niet voor niets Eva de Goede, een hockeyster van een andere planeet.

Wellicht spiegelt de spelmaakster, goed voor 251 caps, zich aan haar ploeggenote en ’soulmate’ Lidewij Welten. De aanvalster liep amper drie maanden voor het olympisch toernooi een zware hamstringblessure op, maar herstelde dankzij een intensieve behandeling in recordtijd om alle duels tijdens de gouden zomer van Japan in actie te komen.

Puzzelen

De tijd begint te dringen voor De Goede, dat wel. Ondertussen spelen haar ploeggenoten in de aanloop naar het WK in Amstelveen én het Spaanse Terrassa nog vier Pro League-duels: twee stuks tegen Duitsland (11 en 12 juni, Hamburg) en evenzoveel tegen China (21 en 22 juni, Rotterdam). Mülders kan dan weer verder werken aan het leggen van zijn puzzelstukjes voor het WK. Maar hoe het ook zij: Ireen van den Assem deed in Londen uitstekende zaken.