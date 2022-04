Invaller Bergwijn ook trefzeker voor Spurs, Lyon wint nipt bij absentie geschorste Bosz

Fabian Schär schoot Newcastle United in de 39e minuut uit een vrije trap op voorsprong, maar Ben Davies trok de stand al snel weer gelijk met zijn eerste doelpunt in de Premier League in bijna vijf jaar. In de eerste 20 minuten na rust liepen de Spurs uit naar 4-1 via doelpunten van Matt Doherty, Son Heung-min en Emerson Royal. De tien minuten voor tijd ingevallen Bergwijn maakte op aangeven van Lucas Moura de 5-1.

Tottenham Hotspur kwam door de zege op 54 punten, evenveel als Arsenal dat maandag tegen Crystal Palace speelt. Spurs en Arsenal strijden met onder meer West Ham United en Manchester United (beide 51 punten) om de vierde plek in de Premier League, goed voor een plek in de Champions League.

Blessure Van de Beek

Donny van de Beek heeft in de warming-up voor de competitiewedstrijd van Everton tegen West Ham United een blessure opgelopen. De oud-Ajacied zou in Londen in de basis starten, maar manager Frank Lampard moest Van de Beek kort voor de aftrap vervangen.

Zonder de Nederlandse middenvelder verloor Everton met 2-1. Aaron Cresswell opende na een half uur de score namens West Ham uit een vrije trap. Mason Holgate, de vervanger van Van de Beek, bracht Everton aan het begin van de tweede helft op gelijke hoogte. Jarrod Bowen zette de thuisclub echter al snel weer op voorsprong. Kort daarna moest Everton met tien man verder, nadat Michael Keane zijn tweede gele kaart had gekregen. In ondertal wist de club uit Liverpool niet meer terug te komen. Anwar El Ghazi bleef bij Everton op de bank zitten.

Donny van de Beek Ⓒ ANP/HH

West Ham United is met 51 punten de nummer 5 van de Premier League. Everton staat met 25 punten net boven de degradatiestreep, met alleen Watford (22 punten), Burnley (21) en Norwich City (18) onder zich.

Lyon zonder geschorste coach Bosz in slotfase langs Angers

Olympique Lyon heeft nieuw puntenverlies in de Franse voetbalcompetitie moeizaam voorkomen. Het elftal van de Nederlandse coach Peter Bosz was in een doelpuntrijk duel met 3-2 te sterk voor Angers. Bosz bekeek het duel zelf vanaf de tribune, omdat hij na zijn rode kaart in de vorige speelronde tegen Stade Reims geschorst was. Bosz kreeg twee weken geleden rood voor aanmerkingen op de scheidsrechter. De Braziliaan Cláudio Caçapa verving hem.

Moussa Dembélé bracht Lyon tot twee keer toe op voorsprong. Angers beantwoordde die eerste treffer via Mathias Pereira Lage en de tweede via Sofiane Boufal. De Braziliaan Tetê werd in de 80e minuut matchwinner, nadat hij twee minuten daarvoor in het veld was gekomen. Voor Lyon betekende het de eerste overwinning in de competitie in een maand tijd.

Myron Boadu hielp AS Monaco aan de overwinning bij FC Metz: 1-2. De oud-speler van AZ kwam direct na rust in de ploeg. De stand was toen nog 0-0. Boadu zorgde in de 72e minuut voor het winnende doelpunt. Voor de 21-jarige spits was het pas zijn tweede doelpunt in de competitie voor Monaco. Begin december scoorde Boadu voor het eerst.

Monaco staat zesde, met een voorsprong van 2 punten op nummer 9 Lyon.

Napoli wint bij Atalanta en blijft meedoen in titelstrijd

Napoli blijft meedoen om het kampioenschap in de Serie A. Het elftal van trainer Luciano Spalletti won de lastige uitwedstrijd tegen Atalanta, waarbij de Oranje-internationals Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners allemaal een basisplaats hadden: 1-3.

De Belg Dries Mertens stond na een klein kwartier spelen aan de basis van de openingstreffer van Atalanta. De oud-PSV'er ging in het strafschopgebied onderuit na een overtreding van doelman Juan Musso. Lorenzo Insigne benutte de strafschop, wat zijn 119e treffer in officiële duels voor Napoli betekende. Alleen Mertens (144 doelpunten) en Marek Hamsik (121) staan nog voor hem op die lijst.

Insigne gaf in de slotfase van de eerste helft de assist bij de tweede treffer. Na een snel en slim genomen vrije trap kon Matteo Politano scoren.

Cercle Brugge pakt punt na eerbetoon aan overleden doelman

Cercle Brugge heeft na een indrukwekkend eerbetoon aan de overleden doelman Miguel Van Damme in het Jan Breydelstadion genoegen moeten nemen met een punt tegen AA Gent: 2-2. Cercle Brugge had moeten winnen om kans te blijven maken op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

AA Gent, dat zeven competitiewedstrijden op rij had gewonnen, is nog in de race voor deelname aan de play-offs om het Belgisch kampioenschap. De top 4 van de ranglijst gaat strijden om de titel. Volgende week is de laatste reguliere speelronde in de Jupiler Pro League.

Begin deze week overleed Van Damme op 28-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. De spelers van Cercle Brugge waren zaterdag aanwezig bij de uitvaartdienst van hun teamgenoot. Ze kwamen een dag later het veld op in T-shirts met daarop het nummer 16 van Van Damme en ook de spelers van AA Gent droegen speciale tenues. Alle voetballers verzamelden zich voor de aftrap rond een grote foto van Van Damme op het veld. Zijn vrouw vergezelde hen.

Thibo Somers maakte beide doelpunten van Cercle Brugge. Hij vierde zijn eerste treffer, de 1-1, door een geel keepersshirt van Van Damme omhoog te houden. In de 16e minuut werden witte ballonnen opgelaten in het Jan Breydelstadion.

Oud-Feyenoorder Nieuwkoop trefzeker voor winnende koploper Union

Koploper Union heeft in de Belgische voetbalcompetitie de voorsprong op achtervolger Club Brugge weer vergroot tot 5 punten. Trainer Felice Mazzu zag zijn elftal de uitwedstrijd tegen Standard Luik winnen: 1-3.

Bart Nieuwkoop had een belangrijk aandeel in de overwinning. De Nederlandse verdediger, voormalig speler van Feyenoord, kopte zijn elftal in de 70e minuut na een hoekschop op voorsprong (1-2). Even later was ook de Deense middenvelder Casper Nielsen nog trefzeker voor Union, dat al in de 9e minuut de leiding nam via Teddy Teuma. Standard ging rusten met een gelijke stand dankzij een doelpunt van Moussa Sissako.

Union heeft na 33 speelronden 74 punten en Club Brugge, dat vrijdag Beerschot met 3-1 versloeg, staat op 69 punten. Volgende week is de laatste speelronde in België, waarna de play-offs beginnen.

Atalanta bracht de spanning na een uur spelen terug. De Roon kopte knap raak, na een voorzet vanaf rechts van Aleksej Mirantsjoek: 1-2. Invaller Eljif Elmas zorgde in de 81e minuut voor de eindstand.

Napoli, dat voor het laatst de Italiaanse titel behaalde in 1990, staat nu op de tweede plaats. Koploper AC Milan heeft net zoveel punten, maar had daar één duel minder voor nodig.