Video: Virgil van Dijk werkt keihard aan herstel

De centrale verdediger van Liverpool raakte twee maanden geleden zwaar geblesseerd aan zijn knie, na een lompe ingreep van Everton-goalie Jordan Pickford. Van Dijk scheurde zijn kniebanden, en ligt er een maand of zeven uit.

Bondscoach Frank de Boer hoopt in juni weer over de geboren Bredanaar te kunnen beschikken als het Nederlands elftal begint aan het EK. Van Dijk vormt normaal gesproken met Mathijs de Ligt een tandem in Oranje.

Op het filmpje dat Van Dijk heeft gepost is te zien dat hij met gewichten in de weer is en een bal kaatst. “Stapje voor stapje”, voegt hij eraan toe.

Bekijk hieronder de beelden: