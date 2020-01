Balen voor Bertens

Het evenement in Duitsland, voorafgaand aan Roland Garros, is het enige toernooi dat Bertens twee keer heeft weten te winnen. Ze veroverde er in 2016 haar tweede titel, na de eerste in 2012 in het Marokkaanse Fez.

In 2013 vond het toernooi in Neurenberg voor het eerst plaats. Simona Halep zegevierde toen. Afgelopen jaar ging de titel naar Joelija Poetintseva.

