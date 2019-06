’Miedema gaat de 100 halen’

„Records zijn er om verbroken te worden”, aldus de oud-aanvaller, die als Leeuwin 59 goals maakte, één minder dan Miedema. „Tijdens mijn loopbaan was ik er helemaal niet mee bezig, maar toen ik stopte, kwam het telkens voorbij en was het mijn nieuwe ’titel’. Dat vond ik wel grappig”, aldus Melis.

De 32-jarige Melis stopte in 2016 met voetballen en is tegenwoordig actief als coördinator van het meidenvoetbal bij Feyenoord. Ze zou het fantastisch vinden als haar tien jaar jongere oud-teamgenoot ooit in Rotterdam komt voetballen.

„Ze zal zeker niet middenin haar carrière komen. Maar wellicht ergens aan het einde.” Melis verwacht dat The Gunners nog veel plezier gaan beleven aan de goaltjesdief, net als Oranje. „Vivianne is zo gevaarlijk in de zestien. En nog zo jong ook. Als ze zo doorgaat, haalt ze waarschijnlijk wel de 100 goals voor Nederland.”

