’Vitesse in een goede crisis’

Interim-trainer Joseph Oosting moet Vitesse de komende weken in rustiger vaarwater zien te krijgen. Ⓒ BSR AGENCY

ARNHEM - Vitesse zit zwaar in de problemen en moet niet licht denken over de huidige situatie, vindt technisch directeur Mo Allach. „Na vijf nederlagen op rij en het vertrek van de hoofdtrainer moeten we wel beseffen, dat we in een goede crisis zitten.”