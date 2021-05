Hakim Ziyech stelt kampioensfeestje Manchester City uit

De Premier League-kraker tussen City en Chelsea geldt dit seizoen ook als de Champions League-finale. Aanvankelijk was het een weinig belovende opwarmer voor die eindstrijd, maar vlak voor rust gebeurde er van alles. Eerst scoorde Raheem Sterling en een minuut later miste Sergio Aguëro een kans op 2-0 voor de thuisploeg. Vanaf elf meter doorzag doelman Eduard Mendy zijn panenka.

Die misser kwam Manchester City duur te staan. Want in de tweede helft rechtte Chelsea de rug. Eerst schoot Ziyech knap raak van net buiten het strafschopgebied met een droge schuiver. In de blessuretijd maakte Marcos Alonso zelfs de winnende voor de Londenaren.

Door het puntenverlies van City bedraagt de voorsprong van de ploeg van trainer Pep Guardiola op stadgenoot Manchester United 13 punten. United heeft echter nog vijf duels te spelen en kan de achterstand in theorie nog goedmaken.

Tottenham verliest van Leeds

Het bereiken van de Champions League wordt voor Tottenham Hotspur een steeds lastigere klus. De ploeg van coach Ryan Mason, de vervanger van de ontslagen José Mourinho, verloor zaterdag met 3-1 bij Leeds United.

De Spurs staan zesde en alleen de eerste vier clubs uit de Premier League plaatsen zich voor het belangrijkste clubtoernooi.

Ook Harry Kane kon het tij niet keren Ⓒ ANP/HH

Stuart Dallas zette Leeds, dat nog zicht heeft op deelname aan de Conference League, in de 13e minuut op voorsprong. Son Heung-min maakte gelijk, maar nog voor rust stond de thuisploeg opnieuw voor. Ditmaal was Patrick Bamford de doelpuntenmaker. Het was zijn vijftiende treffer van dit seizoen. In de slotfase volgde nog de 3-1 door Rodrigo.

Bij Leeds speelde verdediger Pascal Struijk de hele wedstrijd. Steven Bergwijn bleef bij de Spurs op de bank.