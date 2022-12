Max Verstappen en Irene Schouten vallen in de prijzen op sportgala NOC*NSF

Verstappen liet de eveneens genomineerde schaatser Thomas Krol en de baanwielrenner Harrie Lavreysen achter zich. De coureur van Red Bull won de award voor de derde maal. Hij was zelf niet op het gala aanwezig, waardoor zijn zusje Victoria de award in ontvangst mocht nemen.

Victoria Verstappen, de zus van Max, was wél aanwezig op het gala. Ⓒ ANP/HH

’Koningin van Peking’ Sportvrouw van het Jaar

Bij de vrouwen werd Irene Schouten de gelukkige winnaar. Zij was in februari de absolute ’koningin van Peking’, met maar liefst drie gouden en een bronzen medaille op de Olympische Spelen. Schouten troeft als Sportvrouw van het Jaar niet de minsten af: ook Suzanne Schulting (shorttrack) en Annemiek van Vleuten (wielrennen) waren genomineerd.

Vereerd

De 30-jarige Noord-Hollandse zei zich vereerd te voelen met de trofee. Schouten verdiende de prijs door haar drie gouden medailles op de Winterspelen van Beijing én ook nog eens de wereldtitel allround. „Ik heb me er niet te veel mee beziggehouden, maar dacht vooraf wel; de jury krijgt het lastig. Ik heb het hoogst haalbare gepresteerd in mijn sport, maar Annemiek van Vleuten ook. Zij won de drie grote wielerrondes en werd wereldkampioene, wie doet dat haar na?”

De olympisch kampioene op 3000 meter, 5000 meter en de massastart had weinig meegekregen van de in sportkringen breed gedragen verontwaardiging dat drievoudig Europees atletiekkampioene Femke Bol niet was genomineerd. „Die discussie werd vooral op Twitter gevoerd en daar ben ik sinds kort vanaf. Je kunt sporten moeilijk met elkaar vergelijken, dat is echt appels met peren. Atletiek is wel een hele grote sport, maar heeft ook heel veel verschillende disciplines. Dat vergeten de mensen een beetje.”

Pieken aan het einde

Schouten ging ook nog even in op haar plannen voor de rest van het jaar. Ze viert dit jaar eindelijk weer eens de kerstdagen thuis bij de familie. De drievoudig olympisch kampioene schaatsen heeft besloten de komende NK allround over te slaan. „Ik denk dat het 12 jaar geleden is dat ik kerst met de familie heb gevierd. Het was altijd schaatsen”, zei ze na het Sportgala, waar ze tot Sportvrouw van het Jaar werd uitgeroepen.

„Het is vooral een keuze uit sportieve overwegingen, maar het is zeker fijn om een keer thuis te zijn”, lichtte Schouten toe, de zware Jaap Eden Award ingeklemd tussen haar armen. „Mijn coaches hebben na de wereldbeker in Calgary geadviseerd om niet aan de NK mee te doen en goed te gaan trainen voor het einde van het seizoen. Daar moet de piek liggen. Ik doe wel mee aan het NK marathon, maar dat is eigenlijk vaste prik.”