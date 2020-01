Jong Ajax verzuimt koppositie te pakken in Eindhoven

Die ploeg had vrijdag thuis al met 1-2 verloren van FC Volendam. Jong Ajax had de laatste vier duels in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De Amsterdamse beloften speelden in de blessuretijd met een man minder, omdat de Amerikaan Joshua Pynadath een rode kaart kreeg voor een tackle van achteren.

Dest in de basis

Bij Jong Ajax had Sergiño Dest een basisplaats. De Amerikaanse rechtsback verliet vorige week het trainingskamp van Ajax in Doha, omdat hij zich niet comfortabel voelde in Qatar wegens de spanningen in het Midden-Oosten. Hij sloot na zijn vertrek aan bij Jong Ajax.

Het treffen tussen Jong AZ en TOP Oss eindigde in 3-1. Des Kunst scoorde twee keer voor de Alkmaarders.

