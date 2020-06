Wimbledon in 2021 niet verzekerd tegen coronavirus

Het bekendste tennistoernooi ter wereld was dit jaar wel verzekerd tegen het coronavirus en zodoende bleef de financiële schade voor het toernooi beperkt. „Het is onmogelijk een pandemieverzekering te krijgen in dit klimaat”, zei Richard Lewis namens de organisatie.

Wimbledon zou deze maandag beginnen, maar al op 1 april werd bekendgemaakt dat het grandslamtoernooi in Londen dit jaar niet doorgaat. Volgens Lewis maakte het hebben van de verzekering de keuze niet eenvoudiger.

Geen mitsen en maren

„We hebben het geannuleerd, omdat we moesten annuleren. Er waren absoluut geen mitsen of maren”, zei Lewis. „Het feit dat we een verzekering hadden, was bij die keuze niet relevant. Als we het toernooi in welke vorm dan ook hadden kunnen houden, dan hadden we dat zeker gedaan.”

De US Open en Roland Garros hopen in het najaar nog plaats te kunnen vinden. Die evenementen waren niet verzekerd. De Australian Open vond al voor de uitbraak van het coronavirus plaats.