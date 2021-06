Tegenvaller Oranje: Luuk de Jong geblesseerd naar huis

EK voetbal

’Vips hoeven niet in quarantaine in Engeland voor halve finales en finale EK’

Door de quarantainemaatregelen in Groot-Brittannië leek het er even op dat Wembley (in Londen) misschien wel de halve finales en eindstrijd van het EK zou kwijtraken aan Boedapest, maar volgens The Times is die plooi nu gladgestreken.