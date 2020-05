Wright als laatste dagwinnaar naar laatste 32 PDC Home Tour

Snakebite was maandagavond de beste in een groep met verder Justin Pipe, Adam Hunt en Krzysztof Ratajski. Wright won de eerste twee duels met Hunt en Ratajski, en omdat die spelers allebei van Pipe wonnen, was de Schot al voor zijn laatste groepsduel (met Pipe) zeker van de dagzege.

De regerend wereldkampioen verloor zijn laatste wedstrijd (5-4), maar dat maakte dus niet meer uit. De PDC Home Tour startte een maand geleden (op 17 april) met de eerste groep van vier spelers, waarna er nog 31 speelavonden volgden waaruit steeds één dagwinnaar kwam.

Van Gerwen

Wright was maandagavond dus de 32e en laatste winnaar in de eerste ronde van het toernooi waar Michael van Gerwen niet aan meedoet. De 32 dagwinnaars worden op basis van de Order of Merit verdeeld over vier potten, waaruit acht nieuwe groepen van vier worden gemaakt. Vanaf volgende week dinsdag (26 mei) gaat het toernooi dan op dezelfde manier verder, met elke dag een groep van vier spelers waaruit een dagwinnaar komt. Die plaatsen zich voor de laatste acht.

Naast Wright zijn er nog drie Nederlanders in de race voor de eindzege in de PDC Home Tour. Jelle Klaasen en Geert Nentjes zitten voor de loting in pot 3, terwijl Martijn Kleermaker in pot 4 zit.