FC Twente moet Joshua Brenet missen in Europese kraker

Oosting laat zijn humeur niet verpesten door de personele problemen en geniet van het Europese avontuur. „Vorige week waren we met ons allen in Riga en vandaag slinger je achter een politie escorte door de drukte van de hectische metropool Istanbul. Dat hoort bij het mooie avontuur dat Europees voetbal heet, we gaan daar met ons allen gewoon van genieten”, vertelde de FC Twente-trainer in Istanbul.

Een speciale wedstrijd is het voor Naci Ünüvar, de van Ajax gehuurde aanvaller, die Turks international is en vorig seizoen actief was in de Süper Lig. Tot nu toe is hij bij FC Twente alleen nog maar als invaller in actie gekomen, maar Ünüvar popelt van ongeduld om zijn kunsten vanaf de aftrap te laten zien. „Ik voel me fit en kan spelen en wacht op het moment, dat de trainer me een keer in de basis zet. Ik voel me klaar om te starten, maar het is aan de trainer. Ik zal zelf altijd honderd procent geven op de trainingen en in de wedstrijden.”

Complimenten Oosting

Oosting toonde zich in Istanbul complimenteus over de aanvaller met de grote individuele kwaliteiten. „Naci groeit wekelijks als we kijken naar het fysieke gedeelte. Naci kan niet alleen heel goed voetballen, hij heeft ook een individuele actie die hij vervolgens ook nog om kan zetten in rendement.”

Ünüvar hoopt van harte, dat de basisplaats waar hij zo naar verlangt, hem in Turkije ten deel valt. „Dat zou mooi zijn. Het wordt sowieso een heel mooie ervaring voor de club, het team en natuurlijk ook voor mij persoonlijk. Fenerbahçe heeft een heel goed team, maar wij hebben ook onze kwaliteiten. We moeten zorgen dat we honderd procent vechten en voor elkaar willen werken. Als wij goed zijn aan de bal en een goed positiespel spelen, liggen er wel kansen.”

De reputatie van het Sukru Saracoglu-stadion als heksenketel is volkomen terecht, vindt Ünüvar. „Het wordt een gekke ambiance. Daar is een leuke sfeer. Maar in de Grolsch Veste is er ook een mooie sfeer als het vol is. We moeten de focus op de wedstrijd hebben en gewoon genieten van hoe het is in zo’n groot stadion. Als voetballer hoop je erop om in zulke stadions en in zo’n ambiance te kunnen spelen. Ik ga ervan genieten, dat ik daar nu weer mag terugkeren in het shirt van FC Twente, nadat ik vorig jaar al in Turkije heb gespeeld.”