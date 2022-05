Feyenoord krijgt slechts 3000 kaarten voor Conference League-finale

Feyenoord en AS Roma treffen elkaar op woensdag 25 mei in de Arena Kombëtare, die plaats biedt aan 22.500 toeschouwers. Slechts een klein deel van de capaciteit komt beschikbaar voor aanhangers van beide clubs.

„Feyenoord is teleurgesteld over het beperkte aantal kaarten dat voor deze historische wedstrijd beschikbaar is voor supporters van beide finalisten”, meldt de club. „Een mooi affiche als AS Roma - Feyenoord, de allereerste finale van de Conference League, had in onze ogen een groter podium verdiend met tienduizenden toeschouwers van beide clubs.”

Uitkaarthouders

De UEFA maakte begin dit jaar bekend gratis kaarten te verstrekken aan de clubs die zich plaatsen voor de finales van de Champions League, Europa League en Conference League. De bond wil de supporters zo bedanken voor hun steun tijdens de coronacrisis, toen in veel landen lang zonder publiek werd gespeeld.

Feyenoord stelt de 3000 tickets beschikbaar aan zogeheten uitkaarthouders. Zij kunnen vanaf dinsdag op de website van de UEFA een ticket claimen met een speciale code, die door Feyenoord wordt verstrekt. Volgens een woordvoerder is het niet mogelijk om op andere manieren het stadion in Tirana in te komen. Feyenoord kan wel betaalde tickets aanvragen bij de UEFA voor onder meer familie van de staf en spelers, sponsoren, partners, leden van de businessclub en overige relaties.

Fanzones in Tirana

De Rotterdamse club benadrukt dat het niet is toegestaan om kaarten door te verkopen. Feyenoord gaat de komende dagen online actief advertenties controleren en, indien nodig, kaarten blokkeren.

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder verwacht dat zo’n 8000 fans naar Albanië gaan, velen zonder toegangskaartje voor de finale. De vereniging onderzoekt de mogelijkheden om een vliegreis te organiseren. In Tirana komen waarschijnlijk fanzones waar supporters de finale op schermen kunnen kijken. Feyenoord wil in De Kuip ook grote schermen neerzetten waarop de finale dan wordt uitgezonden.

AS Roma geeft in ieder geval 166 kaarten weg aan de supporters die op 21 oktober in Noorwegen in het stadion zaten bij de blamerende 6-1-nederlaag tegen Bodø/Glimt in de groepsfase van de Conference League.