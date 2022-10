Noppert schakelt Van der Voort uit op EK darts

Kopieer naar clipboard

Danny Noppert/ Ⓒ ANP/HH

Danny Noppert is doorgedrongen tot de kwartfinales van het EK darts in Dortmund. De nummer 11 van de wereld versloeg in een Nederlands onderonsje Vincent van der Voort met 10-9.