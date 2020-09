Willem II-trainer Adrie Koster onder indruk van Rangers

Willem II-trainer Adrie Koster. Ⓒ ANP

TILBURG - Erg druk maakt Willem II-trainer Adrie Koster er zich niet over, dat hij bij het duel in de derde voorronde van de Europa League tegen Rangers FC de degens kruis met niemand minder dan Steven Gerrard. De 114-voudig Engels international en Liverpool-vedette van weleer is een grootheid in het internationale voetbal en timmert nu ook als trainer aan de weg. „Hij is een legende op het voetbalvlak, maar hij doet ook zijn werk en zal zijn ploeg zo goed mogelijk proberen voor te bereiden, net zoals ik dat doe”, aldus de nuchtere Koster.