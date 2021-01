’Feyenoord doet stap terug’

Calvin Stengs is Marco Senesi de baas. Ⓒ René Bouwman

ROTTERDAM - De maand van de waarheid. Maar de waarheid is vaak hard. Zeker in het geval van Feyenoord, dat van een superieur AZ een stevige draai om de oren kreeg: 2-3. Die uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen. De realiteit is dat de rollen nu omgedraaid zijn, AZ klimt naar de top en Feyenoord is terug op plek vijf.