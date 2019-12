Luckassen en Vlap blijven sukkelen met Anderlecht

Derrick Luckassen gaat neer na een duel met Marco Ilaimaharitra van Charleroi. Ⓒ Hollandse Hoogte

Anderlecht is er niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen Charleroi te winnen. Het beleef in Brussel 0-0. Tijdens de vorige thuiswedstrijd, tegen Kortrijk, kwam Anderlecht ook niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.