Dit is de voorselectie van Van Gaal: deze spelers maken nog kans op het WK

„Het is een flinke lijst en dat is eerlijk gezegd niet mijn stijl. Maar het is bekend dat de spelers die we volgende maand kiezen voor de definitieve selectie, nu al op deze voorlopige lijst moeten staan”, aldus Van Gaal. Omdat niemand in de toekomst kan kijken moet je dus voorbereid zijn op mogelijke tegenvallers, zoals blessures.”

Naast de geblesseerden Bruno Martins Indi en Georginio Wijnaldum valt ook de absentie van Joey Veerman op. De middenvelder van PSV werd de voorbije periode veel geprezen, maar komt dus niet in aanmerking voor het WK. Wie niet op de voorlopige lijst staat, mag namelijk niet alsnog worden toegevoegd.

De definitieve lijst moet op 14 november worden doorgegeven aan de FIFA. Op die dag verzamelen staf en spelers zich ook in Zeist. Van Gaal maakt zijn selectie echter drie dagen eerder bekend. Op 15 november vertrekt Oranje naar Qatar.

WK-duels

Oorspronkelijk zou het eerste WK-duel van Oranje, de groepswedstrijd tegen Senegal het toernooi op maandag 21 november openen, enkele uren later gevolgd door Qatar - Ecuador. Dat duel werd door de FIFA echter een dag naar voren gehaald, zodat het WK nu wordt geopend door het gastland.

Ecuador is op vrijdag 25 november om 17.00 uur de tweede tegenstander van Oranje. Die wedstrijd wordt gespeeld in het Khalifa International Stadion. De derde groepswedstrijd van het Nederlands elftal is op dinsdag 29 november om 16.00 uur tegen Qatar in het Al Bayt Stadion.

Tweede toernooi sinds 2014

Oranje doet in Qatar voor het eerst sinds 2014 weer mee aan het WK. Destijds - in Brazilië, ook met Van Gaal - ging Nederland aan de haal met het brons. Onder Danny Blind, Fred Grim (interim) en Dick Advocaat lukte het vervolgens niet om een ticket voor het WK 2018 in Rusland veilig te stellen.

Tussendoor werd, met Guus Hiddink en later Blind aan het roer, ook het EK 2016 gemist. Vorig jaar was Oranje wel aanwezig op het EK, maar onder Frank de Boer strandde Nederland al in de kwartfinale.

Volledige voorselectie

Nathan Aké (Manchester City), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Ajax), Sven Botman (Newcastle United), Brian Brobbey (Ajax), Jasper Cillessen (N.E.C.), Jordy Clasie (AZ), Memphis Depay (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (SC Freiburg), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (PSV), Ryan Gravenberch (Bayern München), Arnaut Danjuma Groeneveld (Villarreal), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (PSV), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Pascal Struijk (Leeds United), Kenneth Taylor (Ajax), Guus Til (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Stefan de Vrij (Inter) en Wout Weghorst (Beşiktaş JK).