Gouden Schoen-winnaar Gakpo hoopt bij PSV ’Van Nistelrooy-spoor’ te volgen

PSV werkt ’prikkelend’ op Berghuis: ’Leuk dat ze ons zo uitdagen’

Na de landstitel in mei tegen SC Heerenveen hoopt Steven Berghuis (30) zaterdag ten koste van PSV de Johan Cruijff Schaal te veroveren. De Oranje-speler is naar Ajax gekomen om prijzen te winnen. En zijn honger is nog lang niet gestild.