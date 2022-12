Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: ’Moeilijk voor te stellen dat Van Gaal in z’n domme eerlijkheid Messi op scherp zette’

Nederland naar huis, Louis van Gaal naar huis, Wout Weghorst naar huis, Cristiano Ronaldo naar huis, maar Lionel Messi en Luka Modric zijn nog in Doha. Het WK 2022 nadert zijn ontknoping met nog twee halve finales en een finale op de rol. Europees kampioen 1988 en Telesport-columnist Wim Kieft laat zijn licht schijnen over enkele blikvangers in de kwartfinales.