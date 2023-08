FC Twente heeft wonder nodig tegen Fenerbahce: ’Moeten laten zien dat we mee kunnen’

„Het 5-1 verlies deed zeer, een heel lelijke uitslag”, vertelt Joseph Oosting. „We hebben het kunnen verwerken en goed kunnen bespreken. Daarna moet je ook weer door om het maximale uit de volgende wedstrijd te halen. Hoe kunnen we Fenerbahce het zo lastig mogelijk maken en in ieder geval van hen winnen?”

Om te vervolgen: ,,De lijn van de eerste helft uit de heenwedstrijd willen we doortrekken”, vervolgt Oosting. „Op de training was afgelopen week te zien dat we nog steeds in goede vorm zijn. Met vreugde, geloof en plezier in het voetbal, daar waar we voor staan. We willen laten zien dat we mee kunnen op dit niveau.”