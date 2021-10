Manchester City toont veerkracht in topper tegen Liverpool

Liverpool, waar Virgil van Dijk in de basis stond, moest het in de kraker stellen zonder Trent Alexander-Arnold. De Engelse international was nog niet voldoende hersteld van een spierblessure.

Tegen de verhoudingen in kwam Liverpool in de tweede helft op voorsprong. Het was Sadio Mané die The Reds aan de leiding schoot na een assist van Mohamed Salah. Lang kon Liverpool niet genieten van de voorsprong, want amper tien minuten later was de stand alweer gelijk. Na een fraaie actie van Gabriel Jesus, kon Phil Foden de gelijkmaker tegen de touwen schieten.

Met een schitterend doelpunt kwam Liverpool een kwartier voor tijd weer op voorsprong. Mohamed Salah schoot na een heerlijke actie met rechts binnen en liet Anfield ontploffen. Dat Manchester City uiteindelijk toch met een punt van het veld stapte, was te danken aan Kevin De Bruyne die zijn harde knal via het lichaam van Joël Matip binnen zag vliegen.

Liverpool is door het gelijkspel de koppositie kwijtgeraakt aan Chelsea en staat nu tweede. Manchester City staat derde en heeft één punt minder dan Liverpool.

Tottenham Hotspur wint weer eens in Premier League

Na drie nederlagen op rij in de Premier League heeft Tottenham Hotspur weer eens een competitiewedstrijd gewonnen. De Londense club versloeg op eigen veld Aston Villa met 2-1. Namens de thuisploeg kwamen Pierre-Emile Højbjerg en Matt Targett (eigen doel) tot scoren. Tussendoor bracht Ollie Watkins de gelijkmaker van Villa op zijn naam.

Bij de Spurs ontbrak aanvaller Steven Bergwijn in de selectie. Oud-Ajacied Anwar El Ghazi bleef bij de bezoekers op de bank.

Tottenham staat met 12 punten op de achtste plaats. Aston Villa zakte met 10 punten naar de tiende plek.

Brentford won de Londense derby tegen West Ham United met 2-1. In de extra tijd maakte Yoane Wissa het beslissende doelpunt. Leicester City verspeelde bij Crystal Palace na de rust een voorsprong van 2-0: 2-2.