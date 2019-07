Pereiro kan spelen tegen FC Basel

Pereiro sloot deze voorbereiding later aan bij de groepstraining en speelde nog geen minuut. Hij is wel een uitstekend alternatief voor bijvoorbeeld de tien-positie nu Sam Lammers, die daar vier oefenduels speelde, geblesseerd is.

Bekijk ook: PSV vreest Lammers lang kwijt te zijn

Linksback Toni Lato bleef in Eindhoven achter, omdat hij extra trainingsarbeid nodig heeft om klaar te raken voor speelminuten. „Tegen Wolfsburg (oefen, red.) hebben we gekeken hoe hij ervoor stond en hij heeft afgelopen seizoen nog minder gedaan dan Gaston”, aldus Van Bommel. „Hij kan nu beter twee of drie goede trainingen draaien dan hier zijn, met de reis daar nog bij.”