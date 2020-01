Video: Djokovic in tranen door overlijden Kobe Bryant

Djokovic droeg in de Rod Laver Arena een groen jasje met daarop de initialen van Bryant, KB, en de twee nummers die de zondag overleden basketballer gebruikte in de NBA (8 en 24). Presentator John McEnroe besloot direct na de zege niet te beginnen over de wedstrijd, maar over de overleden basketballegende. Daar had de Serviër duidelijk moeite mee.

„Kobe was een van de grootste atleten ooit. Hij heeft mij en vele anderen op de wereld geïnspireerd”, zei Djokovic, vechtend tegen de tranen.

„Ik heb het geluk gehad dat ik in de afgelopen tien jaar een persoonlijke relatie met hem kon opbouwen. Als ik advies of steun nodig had, dan was hij er voor me. Kobe was mijn vriend. Het is vreselijk om te horen wat met hem en zijn dochter is gebeurd.”

Bryant overleed zondag op 41-jarige leeftijd bij een helikoptercrash. Zijn 13-jarige dochter Gianna vond tragisch genoeg hierbij ook de dood, net als nog zeven andere passagiers.

Bekijk ook: Grote Drie uit tenniswereld adoreerde Kobe Bryant

Bekijk ook: Titanenstrijd Federer en Djokovic in halve finale

Bekijk ook: Helikopter Bryant vloog te laag