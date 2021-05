Leicester City eert omgekomen clubeigenaar: ’We spraken met hem over prijzen pakken’

De aanvoerder en uitblinker van de FA Cup-winnaar vertelde tijdens het flashinterview voor de camera’s van de BBC dat er aan de binnenkant van het shirt een foto van clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha stond afgebeeld. De Thaise zakenman kwam in 2018 om het leven bij een helicoptercrash kort nadat hij een wedstrijd van de club had bekeken.

„Met de eigenaar hebben we hier allemaal over gesproken, dat we prijzen gingen pakken, dat we met de club grote dingen gingen doen”, vertelt Schmeichel. „Het is zo emotioneel voor iedereen. Daarom speelden we ook met een foto van hem aan de binnenkant van ons shirt.”

Voor Leicester was het na vier verloren finales de eerste FA Cup uit de geschiedenis. Het is de grootste prijs voor de club na de beroemde landstitel van 2016.