Max Verstappen geeft spectaculaire rondleiding

Het team van de Formule 1-coureurs, Red Bull Racing, heeft eind januari namelijk een heuse promotiefilm opgenomen onder de naam The Dutch Road Trip: From port to Zandvoort. Verstappen geeft zijn kompaan een rondleiding door Nederland, rijdend in oude bolides (de RB7 en RB8) van het succesvolle team.

Razendsnelle achtervolging

De film begint met twee Formule 1-auto’s die vanuit twee openslaande containers starten en door de Rotterdamse haven scheuren. Wat volgt is een razendsnelle achtervolging over smalle dijkjes, langs windmolens in Maasland, door de bloemenkassen en een bloemenveilig in Naaldwijk en dwars door de binnenstad van Den Haag. De Red Bull-auto’s maken donuts voor Paleis Noordeinde en op het strand van Scheveningen komen ze motorcrosser Jeffrey Herlings tegen. De laatste stop van de roadtrip is natuurlijk Circuit Zandvoort, waar Verstappen en Albon een voorproefje krijgen op het vernieuwde circuit voor het oog van een aantal oranje-fans. Begin maart opende Verstappen het circuit ook nog officieel in een RB8.

’Heel bijzonder’ voor Verstappen

„Nu we niet kunnen racen, vind ik het geweldig dat we iets voor onze fans kunnen laten zien”, zegt Max Verstappen over de film. „Het idee voor deze film kwam van Red Bull en het is heel gaaf om iedereen een stukje Nederland te laten zien met deze Dutch Road Trip. Ik vind het heel bijzonder en Red Bull is de enige die dit soort dingen doet. Normaal gesproken zie je alleen F1-auto’s op een racecircuit, maar wij doen bijzondere dingen in de sneeuw of op het strand. Het is een unieke ervaring voor mensen om dit voor hun huis te zien. Bovendien heb ik een aantal rondjes gereden van het nieuwe Circuit Zandvoort, dus daar ben ik heel blij mee.”

De Red Bull-bolides staan geparkeerd bij Paleis Noordeinde. Ⓒ Rutger Pauw / Red Bull Contentpool

Over het vooruitzicht van het komende seizoen voegde de Nederlander toe: „Natuurlijk kijken we er erg naar uit om weer te gaan racen als het eenmaal veilig is, dat is wat we allemaal willen. We keken ook allemaal erg uit om een thuis-Grand Prix in Nederland te hebben, maar hopelijk wanneer het mogelijk is om weer te racen, kunnen we dat alsnog doen. Ondertussen hoop ik dat iedereen van deze film geniet.”

’Beetje spanning’ bij Herlings

Een andere Nederlandse atleet die in de film te zien is, is Jeffrey Herlings. Het is het meest spectaculaire moment van de Dutch Road Trip, waarin de wereldkampioen MXGP van 2018 over de Bulls heen springt. Geen eenvoudige klus. „Voor een Formule 1-auto is over zand rijden niet niks, dus ik had eigenlijk maar een paar kansen”, aldus Herlings. „Het moest allemaal precies goed worden getimed. Dus ja, een beetje spanning voel je dan wel. Ik ben blij dat het resultaat supermooi is geworden.”

Ook worden tijdens de rondleiding door Nederland de molens niet overgeslagen. Ⓒ Rutger Pauw / Red Bull Contentpool

In totaal was het film- en raceteam van Red Bull vier draaidagen actief. De totale productie bedroeg liefst acht maanden. De opnames gingen begin dit jaar uiteraard niet onopgemerkt voorbij. Het team had politie-escorts nodig om zich van de ene naar de andere locatie te verplaatsen. De eigenaar van de bloemenkas in Naaldwijk was zo blij met de gedraaide donuts, dat hij de vloer zo bewerkte dat de bandensporen nog steeds zichtbaar zijn.