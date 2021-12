Emotionele avond voor Ajax-verdediger Devyne Rensch

Voetbal

Ajax rekent eenvoudig af met Fortuna Sittard

Het vuurwerk ontbrak bij Ajax’ afsluiting van 2021, maar dankzij een eenvoudige 5-0 thuiszege op Fortuna Sittard heeft de ploeg van trainer Erik ten Hag zich wel weer aan kop van de Eredivisie genesteld. Het zal afhangen van concurrent PSV, dat donderdag nog in actie komt tegen Go Ahead Eagles, of A...