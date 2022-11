Sport kort: Daviscup Finals kort onderbroken wegens activisten op de baan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Daviscup Finals kort onderbroken wegens activisten op de baan

18.17 uur: De kwartfinale van de Daviscup tussen Spanje en Kroatië is korte tijd onderbroken omdat twee activisten de baan bestormden. Het tweetal probeerde zich vast te maken aan het net.

Halverwege de tweede set van het duel tussen Roberto Bautista Agut en Borna Coric betraden een vrouw en een man het centercourt van het stadion in Málaga en al snel trad de beveiliging op. Nog voordat de activisten zich hadden weten te bevestigen aan het net werden zij door een handvol beveiligers hardhandig afgevoerd.

De eindstrijd van het landentoernooi is dinsdag begonnen. Oranje verloor op de openingsdag van de Daviscup Finals met 2-0 van Australië.

PSG overweegt stadion Parc des Princes te verlaten

17.20 uur: De Franse landskampioen Paris Saint-Germain overweegt stadion Parc des Princes te verlaten en te verhuizen naar het nationale stadion Stade de France in de Franse hoofdstad. „Parijs verdient een beter stadion”, zei Nasser Al-Khelaïfi, de voorzitter van PSG in een interview in Doha.

PSG speelt sinds 1974 in het huidige stadion. Al-Khelaïfi zei dat de club de afgelopen vier à vijf jaar in gesprek is geweest met de eigenaar, de stad Parijs, over uitbreiden en verbeteren van het stadion, dat slechts plaats biedt aan 47.000 toeschouwers. De stad is volgens hem echter niet behulpzaam geweest.

„Mijn eerste optie is dat we niet verhuizen. Maar de stad dwingt ons”, zei hij. PSG heeft drie andere opties als het niet besluit te blijven, meldde Al-Khelaïfi, zonder op de details in te gaan. „We hebben 70 miljoen euro uitgegeven aan het verbeteren van Parc des Princes, maar het is niet ons stadion.” De voorzitter zei dat de club heeft geprobeerd het stadion te kopen, maar dat de stad te veel geld vroeg.

Volgens bronnen is een van de opties om het nationale stadion te kopen van de Franse overheid. In het Stade de France kunnen 80.000 toeschouwers de wedstrijd volgen.

Basketballers Lakers zonder James ook onderuit tegen Phoenix Suns

08.21 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben zonder de nog altijd ontbrekende sterspeler LeBron James ook verloren van Phoenix Suns. Met hun negende thuiszege van het seizoen (115-105) deden de Suns goede zaken aan kop in de westelijke divisie. Voor de thuisploeg waren Devin Booker en Mikal Bridges het meest waardevol, met ieder 25 punten.

37 punten van Lakers-speler Anthony Davis waren niet genoeg voor een overwinning. De Lakers speelden voor de vijfde wedstrijd op rij zonder James, die kampt met een liesblessure. De club uit Los Angeles verkeert in de onderste regionen.

Sacramento Kings, dat bovenin meedraait in de westelijke divisie, boekte bij Memphis Grizzlies zijn zevende zege op rij (109-113).