Sprookje bij Luton: ’Toen ik hier kwam, lieten mensen hun hond uit op het trainingsveld’

„Ik heb het gevoel dat ik het voetbal heb uitgespeeld”, zei de tweevoudig Congolees na afloop op Wembley bij Sky Sports. „Ik kan nu met pensioen gaan. Het is een ongelooflijke tocht geweest, maar ik ben altijd in mezelf blijven geloven en nu gaan we de Premier League in. Het zal de hele zomer feest zijn in Luton.”

De middenvelder had even eerder in zaterdag door The Daily Mail gepubliceerd interview al uit de doeken gedaan, hoe de situatie bij de club was toen hij bijna een decennium geleden bij de club binnenstapte. Mpanzu kwam destijds in eerste instantie op huurbasis over van West Ham United. „Het trainingsveld was ook een veldje waar mensen hun hond uitlieten en er stonden verder enkel nog twee verplaatsbare dug-outs tegen elkaar. Ik zag het stadion en dacht: oh, dit is wel iets anders.”

De 29-jarige Mpanzu is de enige speler van de huidige selectie die toen al rondliep bij Lutown Town. „Spelers vragen mij nog wel eens hoe het was vroeger. Ik vertel hen dat het absurd was, een gekkenhuis. Alles heeft in de voorbije jaren hier zo’n upgrade gehad.”