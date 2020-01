AZ in punten naast Ajax aan kop van de Eredivisie

De Alkmaarders staan daadoor in elk geval tot aan de vroege zondagavond naast de Amsterdammers aan kop van de ranglijst. Ajax neemt het dan om 16.45 uur op tegen PSV.

AZ had bij rust een comfortabele 2-0 voorsprong te pakken tegen de Waalwijkers, maar de bezoekers waren in het eerste bedrijf beslist niet kansloos. Na een klein kwartier spelen kon Richard van der Venne alleen op Marco Bizot af, maar de winterse aanwinst schoof de bal naast. Bizot moest niet veel later ook gestrekt op een schot van Tijani Reijnders, de AZ-huurling die sinds deze maand in Waalwijk speelt.

Fluitconcert

Halverwege de eerste helft kreeg Van der Venne nog eens twee goede kansen om te scoren, maar de aanvaller schoot de eerste tegen Bizot aan, en schoot de tweede naast. Het leverde AZ wat lichtelijk gefluit van de eigen aanhang op, die not amused was met alle weggegeven kansen tegen de hekkensluiter.

Oussama Idrissi was in de openingsfase al twee keer dicht bij een AZ-goal geweest, maar brak na een klein half uur de ban. De linksbuiten dribbelde naar binnen en schoot in de korte hoek raak. Myron Boadu verdubbelde kort voor rust de voorsprong, door een voorzet van Jonas Svensson achter RKC-keeper Etienne Vaessen te tikken.

Na rust besliste Idrissi het duel definitief, door met een prachtig schot in de verre hoek Vaessen kansloos te laten. Het leverde hem een open doekje van het thuispubliek op. Calvin Stengs zorgde met een van richting veranderd schot voor de eindstand.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie