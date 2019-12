Doelpuntloos gelijkspel bij Sparta-Heracles

Heracles moest het in de slotfase met een man minder doen, omdat Joey Konings met rood werd weggestuurd. Hij raakte de gestruikelde Jurgen Mattheij op een meter hoogte ongelukkig in zijn gezicht, maar arbiter Richard Martens besloot toch tot het trekken van rood.

Topscorer Cyriel Dessers bleef zodoende op elf doelpunten staan. De Belgische spits van Heracles, die zondag zijn 25e verjaardag vierde, werd zaterdagavond achterhaald door Donyell Malen van PSV.

Sparta heeft dit seizoen pas twee keer verloren op eigen veld; van FC Utrecht (1-2) en Ajax (1-4). De afgelopen weken wisten PSV (2-2) en Vitesse (2-0) ook niet te winnen in Rotterdam. Heracles heeft al vijf uitwedstrijden op een rij niet in winst omgezet. Sparta blijft 11e, Heracles passeert Feyenoord en staat 7e.

Sparta - Heracles was, na ADO Den Haag - FC Twente en Vitesse - Feyenoord, al de derde wedstrijd van de 16e speelronde die zonder doelpunten eindigde. In februari van 2018 werd er voor het laatst in drie duels van dezelfde speelronde niet gescoord.

