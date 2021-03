Wilco Kelderman komt er weer aan: ’Dat ziekenhuis voelde als een gevangenis’

Wilco Kelderman: „Als ik verder kan opbouwen zoals de afgelopen weken, ben ik wel klaar om weer leuk mee te doen.” Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Met vele trainingsuren en een duizelingwekkend aantal hoogtemeters in de benen keerde Wilco Kelderman deze week terug van een hoogtestage in de Sierra Nevada. Voor hem is er nu geen Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico, en dat vindt de aanwinst van BORA-hansgrohe prima. Want half januari lag hij met zijn fiets nog half klem onder een auto, vrezend voor de zoveelste enorme tegenvaller in zijn wielerleven.