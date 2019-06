Van Barneveld redt leven van teamgenoot

„In april kreeg ik een hersenbloeding en als gevolg daarvan een epileptische aanval in de auto van Raymond van Barneveld. Hij heeft toen mijn leven gered door meteen in te grijpen”, liet Blik vrijdag al tegenover De Telegraaf weten.

Van Barneveld reageerde zaterdag via sociale media. „Ik denk dat iedereen zo had gereageerd, Marcel. Ik ben blij dat ik toen kon helpen, maar hoop dat de doktoren er nu voor je kunnen zijn. Want helaas bleek de oorzaak een ongeneeslijke hersentumor te zijn. Sterkte vriendje.”

Goudenregenbar-eigenaar Marius van der Kleij twijfelde geen moment toen hij het slechte nieuws over zijn ’sterspeler’ te horen kreeg . „Hij heeft een tumor in zijn hersenen die niet te genezen is. Marcel is zzp’er en daarom hoop ik zoveel mogelijk geld in te zamelen voor hem en zijn gezin.”

ADO Den Haag-voetballer Lex Immers en vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld ondersteunen de actie. „Hij staat altijd voor iedereen klaar”, zegt Immers. „Na de open dag van ADO Den Haag ga ik meteen door naar de Goudenregenbar.” Naast Immers komen internationale toppers langs voor een toernooi. Blik zelf is overweldigd door alle aandacht.

Marcel Blik, Lex Immers en Marius van der Kleij (vlnr) in de Goudenregenbar waar het benefiet plaatsvindt. Ⓒ René Oudshoorn

Later bleek de hersenbloeding veroorzaakt door een ongeneeslijke hersentumor. „Ik krijg vanaf volgende week bestralingen en chemotherapie en een experimenteel medicijn”, zegt de Ypenburger. „Ik doe alles om mijn leven te verlengen. Ik kan wel in een hoekje gaan janken, maar dat heeft geen nut.” Van der Kleij verwacht een grote aanloop voor het benefiet voor ’Bliksem’, de bijnaam van de topdarter. Via Go Fund Me is de ’Als de bliksem-crowdfundingsactie’ te vinden.