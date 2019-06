Van Barneveld redt leven van teamgenoot: ’Hij werd onwel in mijn auto’

Raymond van Barneveld Ⓒ PDC

DEN HAAG - Dat het leven geen vanzelfsprekendheid is, ondervond Marcel Blik (46) in april van dit jaar. „Ik kreeg een hersenbloeding en als gevolg daarvan een epileptische aanval in de auto van Raymond van Barneveld. Hij heeft toen mijn leven gered door meteen in te grijpen”, aldus de darter, die in de Haagse Goudenregenbar samen met vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld in de Nederlandse competitie speelt.