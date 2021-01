Judo: geen vijfde titel op Masters voor Kim Polling

De 29-jarige Polling, die in Doha haar rentree maakt op de tatami na dertien maanden afwezigheid, moest het in haar tweede partij in de klasse tot 70 kilogram afleggen tegen de Australische Aoife Coughlan. Polling kan wel via de herkansingen nog proberen om een bronzen medaille te pakken.

De viervoudig Europees kampioene was zonder al te hoge ambities naar Doha gegaan. „Ik heb vier keer meegedaan aan de Masters en vier keer goud gewonnen, dus wat dat betreft kan ik alleen maar verliezen als ik niet weer goud pak. Maar ik weet niet of dat realistisch is”, zei de judoka die in november de EK in Praag oversloeg.

Polling strijdt met Sanne van Dijke, winnares van het zilver op de EK, om één ticket naar de Olympische Spelen van Tokio. Van Dijke heeft op de Masters de halve finales gehaald, net als Sanne Vermeer in de klasse tot 63 kilogram. Geke van den Berg (eerste ronde) en Juul Franssen (herkansingen) werden uitgeschakeld in deze gewichtsklasse. Frank de Wit strijdt bij de mannen om het goud in de klasse tot 81 kilogram.