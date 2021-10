Mark Flekken geniet met volle teugen bij Oranje

„Ik lag zelf te slapen dus ik heb het op het eerste moment niet meegekregen tenminste niet live. De volgende dag toen ik die videofragmentjes binnenkreeg stond ik net zo te grijnzen als ik nu doe”, aldus de 28-jarige Flekken.

„Het was allemaal vrij onverwacht hoe het is ontstaan. Vanaf het moment dat de bondscoach mijn naam in zijn mond nam tot het moment dat ik hier sta is eigenlijk alles zo snel voorbijgevlogen. Het is echt een droom die waar wordt”, aldus Flekken. Wat verwacht hij van de komende tijd? „Gewoon de sfeer proeven, het team leren kennen en we zien wel wat wat er voor een moois er nog mee bij komt kijken.”