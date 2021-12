Borussia Dortmund vraagt Donyell Malen & co opnieuw om salaris in te leveren

Sinds 28 december is topsport met toeschouwers in Duitsland door de coronamaatregelen nauwelijks meer mogelijk. Borussia Dortmund loopt naar verwachting tot 4 miljoen euro aan inkomsten per thuiswedstrijd mis in een leeg stadion.

In een eerdere berekening verwachtte de directie van Dortmund vanaf de tweede seizoenshelft, vanaf de tweede week van januari, een grotendeels volledige bezettingsgraad in de stadions. Dat gaat nu mogelijk langer duren.

Borussia Dortmund heeft de spelers, vanwege het coronavirus, al twee keer eerder gevraagd een deel van hun salaris af te staan. Over het seizoen 2019/2020 ging het om een totaalbedrag van 5 miljoen euro en daarna nog eens om 8,25 miljoen euro. Ook de leiding van de club leverde salaris in.

Borussia Dortmund leed in het boekjaar 2020/2021 een verlies van meer dan 72 miljoen euro vanwege het gebrek aan publieksinkomsten tijdens de pandemie.

Bij Dortmund voetbalt Oranje-international Donyell Malen.