Spitse droomde over weggeven penalty

„Toen liet ik ’m door Lieke nemen. Mooi en bijzonder dat het ook allemaal zo uitkomt”, zei Spitse na de zwaarbevochten zege op de verliezend finalist van het vorige WK (2-1).

Lieke Martens schoot Oranje in de laatste minuut vanaf 11 meter naar de kwartfinales in Valenciennes, waar Italië zaterdag de tegenstander is. „Ik ben de nummer 1 bij penalty’s en ik geef ze niet vaak weg. Maar nu dacht ik: nee, Lieke moet ’m nemen, dit is ook goed voor haar”, vertelt Spitse. „Ik zei tegen haar: voel je je goed? Lieke zat goed in de wedstrijd en ik ben geen egoïst. We doen het ook niet met z’n elven, maar met 23 speelsters. De teamspirit is onze kracht. Hartstikke mooi dat het allemaal zo uitpakt. Ik schiet de bal altijd in de andere hoek en dan had de keepster ’m in dit geval gehad.”