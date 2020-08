FC Barcelona-aanvaller Luis Suarez doorbreekt stilzwijgen

Luis Suarez verlaat het hotel in Lissabon na de smadelijke 8-2 nederlaag tegen Bayern. Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - FC Barcelona staat momenteel in brand door de geruchten over een mogelijk vertrek van Lionel Messi. En daar zit ook Luis Suarez mee in zijn maag, want voor de Uruguayaan zou gaan plaats meer zijn bij de Blaugrana.