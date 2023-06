Wiegman mist met Engeland trio steunpilaren op WK

Wiegman, die het WK begint op 22 juli tegen Haïti en daarna nog speelt tegen Denemarken en China in groep D, selecteerde wel Bethany England. Ook verdedigster Millie Bright kreeg een uitnodiging ondanks haar recente blessure. Voor vleugelspeelster Mead van Arsenal komt het WK toch te vroeg. De partner van de eveneens geblesseerde Vivianne Miedema is nog niet hersteld van haar knieblessure, net als Williamson.

„Ik heb een groot vertrouwen in deze selectie en we kunnen gelukkig zijn dat we een fantastische groep speelsters kunnen selecteren voor Australië”, zei Wiegman. „We weten dat we het moeten opnemen tegen sterke tegenstanders en competitief moeten zijn vanaf de eerste wedstrijd.”

Wiegman benadrukte dat de speelsters in de komende weken nog genoeg tijd krijgen voor „zeer verdiende rust en herstel” voordat de laatste voorbereidingen beginnen. „We hebben veel geleerd hoe we de speelsters fit, fris en klaar krijgen uit de positieve lessen van het EK vorige zomer. We weten wat we moeten doen om op ons best te zijn als het toernooi begint.”