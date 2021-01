’West Ham United verrast door bod van Ajax op Sébastien Haller’

Volgens Moyes hadden The Hammers niet gerekend op een dergelijk bod voor Haller, die twee jaar geleden door West Ham voor 45 miljoen pond werd overgenomen van Eintracht Frankfurt. „We kregen een bod dat we niet hadden verwacht. We hadden zeker niet gepland om Seb deze transferperiode van de hand te doen.”

Haller kreeg dit seizoen in zestien van de zeventien competitiewedstrijden in de Premier League speeltijd, ook omdat zijn ploeggenoot Michail Antonio geblesseerd raakte. Maar zowel Moyes als Haller kwam tot de conclusie dat de speelstijl van West Ham United een ander type aanvaller vereist.

Moyes gunt Haller de overgang naar de Nederlandse topclub. „Hij is fantastisch voor ons geweest en besliste recentelijk een aantal duels, maar ik denk dat het echt een goede stap is voor hem. Als we dit bedrag nu niet hadden geaccepteerd, hadden we misschien nooit meer zo’n bod gekregen.”

Haller tekent in Amsterdam een contract dat hem tot de zomer van 2025 biedt aan de Amsterdamse club. Hij kwam eerder ook uit voor Auxerre en FC Utrecht. Ook debuteerde en scoorde de in Frankrijk geboren voetballer recent voor Ivoorkust.