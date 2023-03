AC Milan houdt in hectisch slot stand bij Spurs en bereikt laatste acht

De beste kans in de eerste helft was voor Harry Kane. De spits van de Spurs zag bij zijn van richting veranderde poging doelman Mike Maignan echter ingrijpen. Verder was er van een echt offensief van de Engelsen geen sprake, hoewel ze een achterstand moesten wegwerken.

Na de hervatting veranderde het spelbeeld niet veel. Er was iets meer balbezit voor Spurs, maar van veel dreiging was geen sprake. Daarvoor leek de kwaliteit aan Londense kant te ontbreken. Zo'n 20 minuten voor tijd ontsnapte de thuisclub zelfs aan een achterstand, toen doelman Fraser Forster redde bij een inzet van Olivier Giroud.

Tottenham speelde het laatste kwartier met een man minder, door een rode kaart van de Argentijn Cristian Romero. Met een kopbal was Kane desondanks in de slotfase nog wel dichtbij een treffer. In een counter raakte Milan vervolgens nog de paal.

Bij de Spurs ontbrak Hugo Lloris. De Franse doelman is geblesseerd en werd vervangen door Forster. Verdediger Eric Dier was er ook niet bij. Hij was geschorst.

Trainer Antonio Conte zat weer op de bank bij Tottenham Hotspur. De Italiaan ontbrak in de afgelopen vier duels, vanwege de naweeën van een operatie aan een ontstoken galblaas.