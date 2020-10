Weer tegenslag voor schaatsers: IJsbaan Inzell per direct dicht door corona

„Dit is wel serieus spannend”, erkent Nuis, rijder van Team Reggeborgh. „Het was voor ons lange tijd een ver-van-je-bed-show, maar nu komt het ineens erg dichtbij. Heel bizar.”

De Max Aicher Arena is in ieder geval tot zaterdagochtend gesloten. Alle Duitse schaatsers die nu in Inzell zijn, zitten in verplichte quarantaine en hebben allemaal een coronatest ondergaan. Zodra meer bekend is over die testresultaten, beslist burgemeester Hans Eger of het schaatsstadion al dan niet weer open mag.

Ook de andere aanwezige rijders, onder wie dus de Nederlanders, is gevraagd om zichzelf in de tussentijd te isoleren. „Als morgen blijkt dat het halve Duitse team het heeft, dan blijft de baan waarschijnlijk langer dicht en zitten we hier voor niks”, weet Nuis, die evenals de andere Nederlandse topschaatsers nog krap twee weken in Inzell zou blijven.

„Wij moeten nu heel snel nadenken over alternatieve plannen, maar dat is best lastig. Want wie zegt dat niemand van ons is geïnfecteerd? Gelukkig zijn wij met Reggeborgh niet met de Duitse schaatsers in aanraking gekomen de afgelopen dagen en worden de corona-maatregelen hier in Inzell heel strikt gehanteerd. Maar we trainen natuurlijk wel gewoon op dezelfde ijsbaan.”

Het is niet de eerste tegenslag die de schaatsers deze maand te verwerken krijgen. Eerder ging al een streep door het eerste deel van het internationale wedstrijdseizoen. Nuis: „Dat was heel vervelend, maar je denkt: we zetten de knop om en maken er het beste van. En dan zijn we net drie dagen in Inzell en gebeurt dit. Natuurlijk zijn er veel ergere dingen om je druk over te maken, maar balen is het wel.”

De KNSB is in samenwerking met House of Sports druk bezig om de nationale schaatskalender om te bouwen, zodat Nuis en consorten de komende maanden alsnog hun kunsten kunnen vertonen in wedstrijdverband. Mits het coronavirus niet weer roet in het eten gooit.