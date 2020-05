Cambuur-directeur ziet kort geding als wedstrijd van jaar

Dat zegt algemeen directeur Ard de Graaf in een voorbeschouwing op SCCambuur TV. „Het is het enige waar we nu mee bezig zijn.”

Noodzaak

Cambuur, koploper van de Keuken Kampioen Divisie, zag zich genoodzaakt tot juridische stappen nadat de KNVB had besloten dat de club niet zou promoveren, nu de competities in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus vroegtijdig werden beëindigd.

„We voelen ons genoodzaakt het besluit van de KNVB te laten toetsen door de rechter”, zegt De Graaf. „We kunnen niet anders, want het besluit is niet volgens de reglementen. Met z’n allen knokken we nu voor onze club. Er is sprake van onrechtvaardigheid, dat konden we niet zomaar over ons heen laten gaan.”

Twintig clubs?

Cambuur staat vrijdagochtend samen met De Graafschap voor de rechtbank van Utrecht tegenover de KNVB. De Graafschap, de nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie, vindt eveneens dat het recht heeft op promotie. Als de clubs gelijk krijgen, bestaat de Eredivisie volgend seizoen mogelijk uit twintig clubs.