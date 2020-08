Drama voor Lotto Soudal: Gilbert en Degenkolb uit de Tour

Door de val kwam de voormalige wereldkampioen zaterdag op meer dan elf minuten van winnaar Alexander Kristoff over de meet in Nice. „Ik reed ongeveer op de twintigste positie in het peloton toen er voor mij een valpartij was”, aldus Gilbert. „Ik slaagde erin om die valpartij te vermijden. Ik passeerde twee, drie gevallen renners en dacht dat het gepasseerd was. Maar toen vielen ze opnieuw en dit keer kon ik hen niet meer ontwijken. We lagen daar met 10, 15 renners... Ik probeerde meteen recht te komen, maar dat was onmogelijk. Ik wachtte daar een tweetal minuten, leunend op een vangrail. Toen ben ik alleen vertrokken zonder echt kracht te kunnen zetten op de pedalen. In een kleine groep van gevallen renners slaagde ik erin te finishen, zonder de anderen te kunnen helpen. Ik had pijn. Een pijn die ik herkende uit 2018...”

In de Ronde van Frankrijk van 2018 brak Gilbert dezelfde knieschijf bij een val in de afdaling van de Portet d’Aspet. Na de finish in Nice zaterdag en de eerste medische zorg door de teamdokter, werd Gilbert naar een medische eenheid gebracht waar röntgenfoto’s geen grote problemen aan het licht brachten. Een MRI-scan in het ziekenhuis maakte echter duidelijk dat het om een breuk ging.

De eerste dag van de Tour is er een om snel te vergeten voor Lotto Soudal, met behalve de val van Gilbert ook die van zijn ploeggenoot John Degenkolb. De Duitser bleef na zijn crash buiten de tijdslimiet en mag zondag niet meer starten.

De rechterknie van Degenkolb bleek het meest beschadigd. „Ik kon geen kracht meer zetten op de pedalen. Ik heb nog geprobeerd de rit af te werken, maar helaas kwam ik buiten de tijd binnen. Gelukkig is er niets gebroken”, liet hij weten. „De knieschijf is in orde, maar er zit wel vocht in de knie. Het is gezwollen en daar komt de pijn vandaan. Momenteel is het nog niet duidelijk hoe lang ik niet zal kunnen koersen. Ik heb rust en revalidatie nodig. Het is wel sneu om de Tour nu al te moeten beëindigen. Zondag vertrek ik naar huis.”