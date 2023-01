Djokovic evenaart Nadal: 22e grandslamtitel na dominante finale tegen Tsitsipas

In de finale stond naast de titel ook de eerste plaats op de wereldranglijst op het spel. Djokovic en Tsitsipas konden beiden de Spanjaard Carlos Alcaraz aflossen als nummer 1. De onderlinge balans was duidelijk in het voordeel van Djokovic. Tsitsipas won slechts twee van zijn twaalf ontmoetingen met de Serviër, in 2018 en 2019. De laatste negen duels won ’Nole’ allemaal.

Bij Tsitsipas leek de spanning er dan ook behoorlijk op te staan, want nadat hij tijdens zijn eerste servicebeurt al diep moest gaan kreeg hij tijdens de tweede game die hij zelf begon al een break om de oren. Dankzij een dubbele fout van de Griek kwam Djokovic op 3-1. Het zette de toon voor het restant van de openingsset, waarin de 35-jarige Serviër vlot uitliep naar 5-2. Tsitsipas moest daarop zijn service houden om het initiatief niet al vroeg in de wedstrijd helemaal aan Djokovic te laten. Dat lukte, met onder meer een ace om de belangrijke game binnen te halen. Desalniettemin mocht de 9-voudig winnaar van de Australian Open vervolgens zelf serveren voor de set, en dat deed hij met verve (6-3).

Met een beter lopende service als uitgangspunt ging Tsitstipas in de tweede set sterker van start. Hij liet Djokovic meer dan in de eerste set werken voor zijn punten en merkte daardoor dat de Serviër hem minder zijn wil kon opleggen. Toch hield ook Djokovic zijn eigen legs, waardoor het een bloedstollend spannende set werd. Tsitsipas kwam op een 5-4 voorsprong, maar moest om de set te pakken wel bewerkstelligen dat Djokovic voor het eerst in de wedstrijd zijn eigen game zou weggeven. De Griek kreeg bij 30-40 een kans om de cruciale break te plaatsen.

Novak Djokovic moest in de tweede set diep gaan. Ⓒ ANP/HH

Djokovic greep echter het initiatief en draaide het met drie dominante rally’s om in zijn eigen voordeel: 5-5. Tsitsipas bleef op dat moment ijzersterk serveren en kwam met twee aces op rij op 6-5. Het publiek genoot, en Djokovic moest opnieuw alle zeilen bijzetten om de set niet uit zijn handen te zien glippen. Ook hij bleef echter ijzersterk opslaan, waardoor set twee uitdraaide op een tie-break. Daarin leek de druk bij Tsitsipas toch weer te groot te worden, want dankzij enkele slordige missers op zijn forehand leek Djokovic te kunnen profiteren.

Tsitsipas liet zich echter niet kennen, waardoor de tie-break qua spanning gelijke tred hield met de rest van de set. Bij 6-4 kreeg Djokovic echter toch twee setpunten, waarvan de eerste direct raak was: 7-6.

Djokovic voelde dat zijn historische 22e titel dichterbij kwam en mocht zelf de derde set beginnen. Dat deed hij, verrassend genoeg, met een dubbele fout. Tsitsipas kon vervolgens uitlopen naar 15-40 en kreeg dus twee breakpoints. De eerste werd door Djokovic nog ongedaan gemaakt, maar het volgende punt betekende dan toch de eerste break van zijn Griekse opponent. Djokovic liet echter zien waarom hij zo hongerig blijft naar overwinningen en antwoordde direct.

Stefanos Tsitsipas moest over drie sets zijn meerdere erkennen in Djokovic en wacht nog altijd op zijn eerste Grand Slam-titel. Ⓒ ANP/HH

Hoewel Tsitsipas in het vervolg van de derde set gelijke tred bleef houden, sloeg Djokovic zich gestaag verder richting toernooizege. Op een 5-4 voorsprong kreeg hij zijn eerste kans, zij het op de service van zijn tegenstander. Tsitsipas serveerde die mogelijkheid weg, maar direct zette de veelvraat uit Servië daar weer een onbedreigde servicegame tegenover. Opnieuw kreeg hij dus een kans om op de service van de Griek het pleit te beslechten. Die gaf zich echter nog altijd niet gewonnen, waardoor de fans in de Rod Laver Arena opnieuw werden getrakteerd op een tie-break.

Djokovic kwam daarin snel op een 3-0 voorsprong, en liet zich in tegenstelling tot een set eerder nu niet meer verrassen. Bij 6-3 kreeg hij dan ook drie wedstrijdpunten. De eerste twee werden weggewerkt, maar in de rally die volgde was het dan toch raak.

Zo deed Tsitsipas wat hij kon, maar gaf Djokovic simpelweg te weinig weg om zijn historische 22e titel echt in gevaar te zien komen.