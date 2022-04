Willem II bezig aan peperduur seizoen en met mes op keel naar Deventer

Premium Voetbal

Teruggekeerde Koeman zet trend voort bij Oranje

De KNVB maakte bekend dat Ronald Koeman vanaf 1 januari 2023 voor de tweede keer bondscoach wordt van het Nederlands elftal. Het is in de vaderlandse situatie gerust een trend te noemen dat een bondscoach van Nederland voor de tweede of zelfs een derde keer de belangrijkste trainersfunctie in ons la...